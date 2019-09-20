2019-09-20T15:33:42+03:00
Происшествия

В Кировской области под суд пойдут два поджигателя

Одному из них не понравилась зарплата на предприятии, а второму - замечания сотрудника кафе
Евгений ДЕМИХОВ
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Молодому человеку не понравились замечания в кафе, поэтому он решил отомститьМолодому человеку не понравились замечания в кафе, поэтому он решил отомститьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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55-летнего жителя Оричевского района и 25-летнего жителя Уржумского района обвиняют в уничтожении и покушении на уничтожение чужого имущества путем поджога.

- По версии следствия, 55-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывал неприязнь к работодателю - руководителю одного из деревообрабатывающих предприятий из-за размера выплачиваемой заработной платы, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Он предполагал, что его доход не соразмерен объемам выполненной работы, поэтому совершил поджог здания склада готовой продукции предприятия. В результате действий мужчины пострадало имущество на 113 тысяч рублей.

А молодой человек из Уржума поджег стену кафе. Он употреблял горячительные напитки в этом заведении, а потом у него возник конфликт с одним из работников из-за высказанных замечаний. Парень захотел отомстить, поэтому расплескал по стене кафе три литра ДТ и поджег. Из-за этого пострадало имущество стоимостью пять миллионов рублей.

Вскоре оба обвиняемых предстанут перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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