2019-09-20T15:04:07+03:00
Происшествия

В Омутнинском районе пропавший охотник скончался на руках поисковиков

Его нашли живым, оказали первую помощь
Евгений ДЕМИХОВ
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К поискам пропавшего подключились его товарищи, волонтеры, полицейские и сотрудники УФСИНК поискам пропавшего подключились его товарищи, волонтеры, полицейские и сотрудники УФСИНФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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60 человек на протяжении двух суток искали 64-летнего жителя Омутнинска. Его жена обратилась в полицию с заявлением о пропаже вечером 17 сентября. С раннего утра следующего дня охотника искали по окрестностям города.

В 15 километрах от населенного пункта обнаружили его машину. К поискам пропавшего подключились полицейские, сотрудники УФСИН, кинологи с собаками, волонтеры, местные охотники. Ситуация осложнялась трудными природными условиями: местность в округе Омутнинска болотистая, леса густые. Кроме того, существовала вероятность, что охотник упал в один из трехметровых колодцев, которые вырыли для металлургического предприятия.

Утром 19 сентября один из охотников «отрабатывал» тропу в труднодоступном участке леса. В шести километрах от брошенного авто он нашел пропавшего.

- На момент обнаружения мужчина был еще жив, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - Однако, несмотря на оказанную первую помощь, он скончался.

Причины и обстоятельства трагедии пока неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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