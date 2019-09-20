2019-09-20T14:59:49+03:00
Общество

Теплая суббота и дождливое воскресенье: какой будет погода в Кирове на выходные

Температура воздуха, к счастью, не опустится ниже нулевой отметки
Алена ЗАЙЦЕВА
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В воскресенье кировчан ждет дождливая погодаВ воскресенье кировчан ждет дождливая погодаФото: Иван ВИСЛОВ
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Синоптики обещают, что в ночь с пятницы на субботу температура воздуха опустится до +2 градусов. Но днем в субботу все же будет теплее: воздух прогреется местами до +8 градусов. Ветер западный, с порывами до девяти метров в секунду. Ночью опять похолодает до +3 градусов, но ощущаться будет как +1 градус.

В воскресенье рано утром температура будет колебаться от 0 до +1 градуса. Днем воздух прогреется до +5 +7 градусов. Но примерно в 15 часов начнется дождь, который не остановится до утра понедельника. Ветер западный, с порывами до 5 метров в секунду.

По прогнозам сайта rp5.ru, в субботу атмосферное давление будет в пределах нормы 739-741 мм. рт. ст. А вот в воскресенье – низким – 731-740 мм. рт. ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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