В Октябрьском районе пройдут сплошные проверки
Проверки водителей на состояние алкогольного опьянения в выходные пройдут в Октябрьском районе города Кирова. Безусловно, сотрудники ГИБДД не раскроют заранее, на каких участках будут стоять патрули. Но останавливать станут всех без исключения. Главная цель проверки – выявить водителей, которые посмели сесть за руль пьяными.
- Не останутся без внимания автоинспекторов въезды и выезды из областного центра, места массового пребывания кировчан и пригородные зоны, - сообщают в отделе ГИБДД по городу Кирову. - Безусловно, в рейды выйдут представители добровольных народных дружин и активисты организации «Ночной Патруль».
ВАЖНО
За управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрено лишение права управления сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.
КСТАТИ
В целях избежания конфликтных ситуаций, а также предупреждения коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения, во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы.
ИСТОЧНИК KP.RU