2019-09-20T14:15:11+03:00
Общество

В Октябрьском районе пройдут сплошные проверки

На отдельных участках дорог будут останавливать всех водителей
Алена ЗАЙЦЕВА
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На отдельных участках дорог будут останавливать все машины. Фото: УГИБДД по Кировской областиНа отдельных участках дорог будут останавливать все машины. Фото: УГИБДД по Кировской области
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Проверки водителей на состояние алкогольного опьянения в выходные пройдут в Октябрьском районе города Кирова. Безусловно, сотрудники ГИБДД не раскроют заранее, на каких участках будут стоять патрули. Но останавливать станут всех без исключения. Главная цель проверки – выявить водителей, которые посмели сесть за руль пьяными.

- Не останутся без внимания автоинспекторов въезды и выезды из областного центра, места массового пребывания кировчан и пригородные зоны, - сообщают в отделе ГИБДД по городу Кирову. - Безусловно, в рейды выйдут представители добровольных народных дружин и активисты организации «Ночной Патруль».

ВАЖНО

За управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрено лишение права управления сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

КСТАТИ

В целях избежания конфликтных ситуаций, а также предупреждения коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения, во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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