Летом были трудоустроены 1589 школьников из Кирова

СЕГОДНЯ 11:47 2019-09-20T13:54:11+03:00

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На заседании постоянной комиссии городской Думы по социальной сфере депутаты заслушали доклад об итогах летних каникул. Кировские школьники как отдыхали, так и работали. И результаты, судя по цифрам, гораздо лучше, чем в прошлом году. Например, если год назад в лагерях побывали 9892 школьника, то в этом году на 198 больше – 10 090 учеников. 1128 подростков отдохнули в лагерях на базе 7 спортшкол. Еще 984 школьника провели досуг в муниципальных учреждениях культуры.

Еще одно важное достижение этой летней кампании: в рамках соглашения между муниципалитетом и областным министерством спорта и молодежной политики городу впервые с 2015 года была предоставлена субсидия на приобретение продуктов. В результате родительская плата за двухразовое горячее питание ребенка на протяжении 18 дней составила 2027 рублей, и 1174 рубля – для детей-инвалидов и ребят из малообеспеченных и многодетных семей (973 человека). 560 школьников, находящихся в социально опасных условиях и нуждающихся в соцобслуживании, питались бесплатно.

НЕ ТОЛЬКО ОТДЫХАТЬ, НО И РАБОТАТЬ

Как известно, устроиться на работу подростки могут только на 4-часовой рабочий день по трудовому договору и с разрешения родителей. Также предприятие, которое принимает на работу несовершеннолетнего, должно полностью отвечать за его безопасность и соблюдать все правила трудового кодекса. И так получается, что из года в год школьников, желающих подработать летом, значительно больше, чем предприятий, которые могут предоставить рабочие места подросткам.

В нынешнем году вместе с городским центром занятости населения были трудоустроены 1589 человек, из них 1242 – за счет муниципалитета. В кампании по временной занятости школьников приняли участие всего 84 работодателя.

– Власти давно озабочены данной проблемой, – отметила Елена Ковалева. – В качестве возможного формата общения можно рассмотреть межмуниципальную площадку, где были бы озвучены новые идеи по решению вопроса.

Елена Васильевна считает, что необходимо поощрять работодателей, которые дают несовершеннолетним возможность самим зарабатывать в каникулы, то есть создавать для предприятий мотивацию брать учащихся на работу.

Депутатский корпус идею главы города поддержал. В ближайшее время будет проведен круглый стол по этой проблеме с участием представителей службы занятости и профильных министерств.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТЫ

Вопрос о снижении транзакции за использование электронных карт, с помощью которых школьники оплачивают обеды в школьных столовых, также стал одним из ключевых. Директор МБУ «ЦДС» Олег Семаков рассказал, что комиссия с 4% снижена до 3%, а со следующего года опустится на 0,5%.

Глава города и депутаты подчеркнули, что введение электронных карт - социальный проект, поэтому взимание любой дополнительной родительской платы недопустимо.

По итогам обсуждения члены комиссии решили создать отдельную рабочую группу и рассмотреть проблему в комплексе.

ИСТОЧНИК KP.RU