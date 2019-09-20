Большая проблема маленького пожара: В Котельниче 1,5 часа не было света
Вчера вечером в микрорайоне второй Котельнич горела подстанция. Пожар зафиксировали в 19:25 часов. Однако, по данным МЧС по Кировской области, через 10 минут огонь был ликвидирован. Горела небольшая часть подстанции. Пожарные сейчас выясняют причину возгорания. Электричества на «втором» не было около полутора часов.
Однако в комментариях паблика «Типичный Котельнич» под записью о пожаре, жители Котельнича выразили свое негодование.
- Але, электрики, вы трезвые ли там? Сколько можно играть со светом? Урицкого три раза включали и выключали. Всю технику нам сожжете, - высказывается Лидия Червякова. - Весь вечер город без света. А за освещение больницы, роддома кто ответит? Попробуй вам не заплати за свет. Теперь ваша очередь ответить.
Альтернативное мнение появилось у другого комментатора.
- В некоторых регионах РФ потопы, дома целиком сносит, и ничего, люди не теряются, а дальше преодолевают проблемы. А тут на тебе, подстанция загорелась, и свет выключили всего на час с чем-то, и все, началось, нытья немерено, - написал житель Котельнича Алексей Шевченко.
По данным МЧС по Кировской области, за последние сутки в области произошло 8 пожаров, один или два из которых случились при несоблюдении правил эксплуатации электроприборов.
ИСТОЧНИК KP.RU