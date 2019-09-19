Прокуратура заставляет администрацию Кирова снести 16 аварийных домов
Постройки уже давно стали прибежищем антисоциальных элементов, которые вряд ли имеют представление о нормах пожарной безопасности. Из-за этого в заброшенных зданиях часто случаются возгорания.
- Ленинским районным судом удовлетворено исковое заявление прокурора о возложении обязанности на администрацию Кирова по сносу 16 расселенных аварийных домов, - сообщили в прокуратуре Ленинского района города Кирова.
Иск был подан после проверки, в ходе которой выяснилось, что здания в переулках Клубный, 10, и Инженерный, 3, на улице Нагорной, 31, а также еще 13 домов признаны аварийными. Постройки нужно было снести уже давно, однако этим никто не занимался.
Как отметили в прокуратуре, решение суда не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU