Прокуратура заставляет администрацию Кирова снести 16 аварийных домов

СЕГОДНЯ 17:47 2019-09-19T17:49:05+03:00

Аварийные дома давно нужно было снести Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этих зданиях часто случаются пожары

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Постройки уже давно стали прибежищем антисоциальных элементов, которые вряд ли имеют представление о нормах пожарной безопасности. Из-за этого в заброшенных зданиях часто случаются возгорания.

- Ленинским районным судом удовлетворено исковое заявление прокурора о возложении обязанности на администрацию Кирова по сносу 16 расселенных аварийных домов, - сообщили в прокуратуре Ленинского района города Кирова.

Иск был подан после проверки, в ходе которой выяснилось, что здания в переулках Клубный, 10, и Инженерный, 3, на улице Нагорной, 31, а также еще 13 домов признаны аварийными. Постройки нужно было снести уже давно, однако этим никто не занимался.

Как отметили в прокуратуре, решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU