Директору «Вяткасвязьсервис» присудили штраф за пропавшие у кировчан льготы на коммуналку
Четыре миллиона рублей, внесенных гражданами в качестве платежей за «коммуналку», не были вовремя перечислены ресурсоснабжающим организациям.
- Было выявлено нарушение права граждан на получение льгот на оплату коммунальных услуг, - рассказали в прокуратуре Ленинского района города Кирова. - Кроме того, у некоторых клиентов компании образовались задолженности.
На гендиректора ныне не существующей ООО «Вяткасвязьсервис» завели административное дело за нарушение прав потребителя, связанных с оплатой товаров. Руководитель предприятия признана виновной. Ей назначили штраф 15 тысяч рублей. Женщина попыталась обжаловать решение в Первомайском суде. В удовлетворении жалобы отказано.
ИСТОЧНИК KP.RU