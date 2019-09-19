Директору «Вяткасвязьсервис» присудили штраф за пропавшие у кировчан льготы на коммуналку

СЕГОДНЯ 17:21 2019-09-19T18:54:11+03:00

Из-за того, что компания не вовремя перечислила деньги клиентов ресурсникам, некоторые граждане лишились льгот Фото: Олег УКЛАДОВ

15 тысяч рублей будет обязана выплатить руководитель уже не работающей фирмы

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Четыре миллиона рублей, внесенных гражданами в качестве платежей за «коммуналку», не были вовремя перечислены ресурсоснабжающим организациям.

- Было выявлено нарушение права граждан на получение льгот на оплату коммунальных услуг, - рассказали в прокуратуре Ленинского района города Кирова. - Кроме того, у некоторых клиентов компании образовались задолженности.

На гендиректора ныне не существующей ООО «Вяткасвязьсервис» завели административное дело за нарушение прав потребителя, связанных с оплатой товаров. Руководитель предприятия признана виновной. Ей назначили штраф 15 тысяч рублей. Женщина попыталась обжаловать решение в Первомайском суде. В удовлетворении жалобы отказано.

ИСТОЧНИК KP.RU