2019-09-19T18:37:28+03:00
Общество

В Слободском банк почти 1,5 года начислял пенсионеру пени за погашенный кредит

Предприятие оштрафовали
Евгений ДЕМИХОВ
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Пожилой житель Слободского района пожаловался в прокуратуру на банк, который требует от него оплату задолженности. Пенсионер объяснил, что он брал в кредит 200 тысяч рублей. В апреле прошлого года кредит был погашен.

- Из-за ошибки работников банка, допущенной при проведении нескольких финансовых операций, в том числе при переводе денежных средств между картами клиента, у заявителя возникла просроченная задолженность, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - Заявления гражданина в банк по вопросу урегулирования задолженности остались без должной реакции.

Районная прокуратура направила несколько обращений в этот банк, однако получила «от ворот поворот» - мол, банковская тайна, сколько, кто и кому должен. Тогда и было решено действовать через суд. Кстати, все это время (вплоть до конца лета 2019 года) задолженность продолжала расти. Суд признал начисление пени незаконным. Кроме того, банк заплатил штраф в пользу пенсионера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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