Прокуратура заставила заплатить в бюджет украденные кировчанином 1,6 миллиона

СЕГОДНЯ 15:30 2019-09-19T17:02:12+03:00

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Как удалось доказать следствию, 40-летний кировчанин руководил компанией ООО «СК «Триумф» с февраля 2012 года по июль 2015 года. Строительная компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, по данным налоговой в 2012 году, сработала в минус. По итогам года ее прибыль составила минус десять тысяч рублей. Зато в 2013 году выручка составила 136 тысяч рублей. А вот в 2014 году дела в компании, судя по отчету, шли из рук вон плохо: по итогам года опять получился минус – 10 222 000 рублей. В эти годы, как оказалось, владелец компании активно выводил деньги, выписывая сам себе займы.

- Реализуя свой преступный умысел, Светлаков выдал сам себе несколько беспроцентных займов на общую сумму свыше 17 млн. руб., сформировав тем самым необоснованно высокую и ничем не обеспеченную дебиторскую задолженность, - комментирует заместитель прокурора Ленинского района Антон Жданов. - После вывода денег ООО «СК «Триумф» утратило возможность в полной мере осуществлять хозяйственную деятельность и в полном объеме удовлетворять требования кредиторов и исполнять обязанность по уплате обязательных платежей, причинив тем самым кредиторам крупный ущерб на сумму более 18 млн. руб., в т. ч. бюджету РФ на сумму 1 685 324,82 рублей.

В августе суд признал директора обанкротившейся компании виновным по ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». Но практически сразу он попал под амнистию, приуроченную к юбилею Великой Победы. Однако прокуратура добилась взыскания ущерба, причиненного бюджету страны. Предприниматель обязан выплатить 1 685 324,82 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU