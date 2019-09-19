В Кирове дано распоряжение о немедленном начале отопительного сезона
19 сентября сити-менеджер Илья Шульгин во время совещания дал распоряжение о немедленном начале отопительного сезона. Ранее предполагалось, что он стартует 20 сентября.
- Однако был учтен прогноз на ближайшие дни. В выходные ожидаются первые заморозки, - сообщили в администрации города Кирова о причинах изменения решения.
Ресурсники, присутствующие на совещании, отметили, что возможность запуска систем теплоснабжения с 19 сентября присутствует. На сегодняшний день в мэрии сформирован график, по которому в течение десятидневного периода все дома областного центра получат тепло. Кроме того, Шульгин поручил скорректировать график для того, чтобы полное подключение произошло раньше.
ИСТОЧНИК KP.RU