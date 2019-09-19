2019-09-19T16:06:46+03:00
Недвижимость

В Кирове дано распоряжение о немедленном начале отопительного сезона

Запуск систем перенесли на один день
Евгений ДЕМИХОВ
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С 19 сентября ресурсники начнут запуск систем отопленияС 19 сентября ресурсники начнут запуск систем отопленияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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19 сентября сити-менеджер Илья Шульгин во время совещания дал распоряжение о немедленном начале отопительного сезона. Ранее предполагалось, что он стартует 20 сентября.

- Однако был учтен прогноз на ближайшие дни. В выходные ожидаются первые заморозки, - сообщили в администрации города Кирова о причинах изменения решения.

Ресурсники, присутствующие на совещании, отметили, что возможность запуска систем теплоснабжения с 19 сентября присутствует. На сегодняшний день в мэрии сформирован график, по которому в течение десятидневного периода все дома областного центра получат тепло. Кроме того, Шульгин поручил скорректировать график для того, чтобы полное подключение произошло раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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