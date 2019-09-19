Десять призывников из Кирова пойдут служить в Президентский полк

СЕГОДНЯ 14:56 2019-09-19T15:52:57+03:00

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931 кировчанин отправится отдавать долг Родине осенью 2019 года. Большая часть призывников будет служить в Вооруженных Силах Российской Федерации, а 110 - в других видах войск.

- На данный момент у армии существует большая потребность в специалистах, имеющих образование сварщика, а также удостоверение водителя категории C или D, - отметил вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко. - Кроме того, есть необходимость в призывниках с таким образованием, как пекарь, повар и тракторист.

На данный момент в регионе идет подготовка к осеннему призыву, который стартует 1 октября 2019 года. Уже определено число призывников в различные рода войск: в сухопутные отправятся 264 человека, воздушно-десантные - 40, железнодорожные - 18. Многие молодые люди направятся в ракетные войска стратегического назначения. Как заметил военный комиссар Кировской области Юрий Мешавкин, к сегодняшнему дню отобраны кандидаты на службу в Президентском полку. Осенью 2019 года из Кировской области туда будет направлено десять человек.

Также Мешавкин сообщил, что из нашего региона в различные рода и виды войск планируется направить как минимум 31% от общего числа призывников с высшей категорией годности по здоровью - А1.

Военком рассказал и о тех призывниках, которые будут проходить альтернативную гражданскую службу. Он отметил, что этой осенью таких призывников из Кировской области будет всего трое. Пойти на АГС можно в связи со своим вероисповеданием, которое не позволяет держать в руках оружие. Однако о службе стоит задуматься заранее. Как минимум за полгода до отправки на службу необходимо прийти в военкомат с соответствующим заявлением. На его основании комиссия будет принимать решение. «Альтернативка» отличается от обычной срочной службы. Здесь нет военной подготовки. Но и срок службы увеличивается вдвое. Так, простые срочники служат год, а на АГС - два. Их отправляют работать в медицинские учреждения и дома престарелых. Место прохождения службы определяет Министерство труда.

Серьезной проблемой по-прежнему остаются «сезонные» организации, которые предлагают свои услуги по получению военного билета без прохождения службы. Военком заявил, что существует только один законный способ получить этот документ - отслужить в армии. Даже те призывники, которые «тянут» до 27 лет (когда заканчивается призывной возраст), получают не «военник», а справку.

ИСТОЧНИК KP.RU