2019-09-19T15:51:27+03:00
Общество

Кировский поисковый отряд «Рубеж» съездил в экспедицию, посвященную юбилею «Братскгэсстроя»

В сентябре исполнилось 65 лет со дня основания специального управления по строительству Братской ГЭС
Алена ЗАЙЦЕВА
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Фото: kirovreg.ruФото: kirovreg.ru
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Потому поездка кировского поискового отряда «Рубеж» была знаковой и значимой для нашего региона.

— Кировчане по праву гордятся тем, что одним из первых руководителей этой величайшей стройки стал Иван Иванович Наймушин, уроженец города Котельнича, - отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев. - Под его руководством многотысячным коллективом «Братскгэсстроя» в Иркутской области были построены такие предприятия-гиганты как Братская ГЭС, Коршуновский ГОК, Братский алюминиевый завод, Братский ЛПК, Усть-Илимская ГЭС, а также города Братск, Усть-Илимск и Железногорск-Илимский. От имени жителей Кировской области и от себя лично благодарю вас за сохранение светлой памяти об этом удивительном человеке, чье имя навеки связывает Вятский край и Восточную Сибирь.

Участники отряда «Рубеж» привезли на могилу Наймушина из Котельнича освященную землю. Также они установили икону на поклонном кресте на месте крушения вертолета, где погиб Иван Наймушин.

Отряд также побывал с экскурсией на Братской ГЭС — одной из крупнейших гидроэлектростанций в мире. Ребята пообщались с ветеранами ГЭС и со школьниками.

СКАЗАНО

«Чтить память Ивана Ивановича — это гражданский долг его земляков, которыми могут считать себя не только жители Котельнича и Братска, но и многих городов Сибири и Дальнего Востока, где Наймушин возводил градостроительные предприятия. Дружба между поисковиками Братска и Котельнича становится год от года крепче. Она будет развиваться, ведь теперь наши города — побратимы».

Командир поискового отряда «Рубеж» Павел Куклин.

ВАЖНО

Поездка отряда в Братск была организована благодаря поддержке кировского отделения Российского военно-исторического общества, возглавляет которое губернатор Игорь Васильев. Члены экспедиции передали обращение от имени губернатора организаторам и участникам мероприятий, в котором глава региона подчеркнул, что Братская ГЭС — грандиозная всесоюзная стройка и гордость энергетики нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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