2019-09-17T14:13:07+03:00
Общество

Александр Чурин побывал на тренировке кировской «Родины»

Зампред правительства отметил, что вопрос финансирования команды в этом сезоне решен
Алена ЗАЙЦЕВА
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Александр Чурин побывал на тренировке «родинцев». Фото: kirovreg.ruАлександр Чурин побывал на тренировке «родинцев». Фото: kirovreg.ru
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На встречу со спортсменами пришли председатель правительства Кировской области Александр Чурин, министр спорта и молодежной политики области Анна Альминова, главный тренер хоккейной команды «Родина» Игорь Загоскин и директор Центра развития хоккея с мячом Кировской области Сергей Лазуткин. Команда проводила тренировку перед Кубком России по хоккею с мячом. Первый этап кубка пройдет в Ульяновске с 21 по 28 сентября.

В этом году для проведения игрового сезона команду усилили несколькими игроками. А также полностью решен вопрос финансирования на игровой сезон 2019-2020 года.

Напомним, правительство Кировской области совместно с правлением клуба провело масштабную работу по возрождению хоккейной команды Суперлиги «Родина». Так, были привлечены источники финансирования для обеспечения текущей деятельности команды.

– Сейчас обеспечен тот объем финансирования, который необходим для проведения игрового сезона 2019-2020 года, - подчеркнул Александр Анатольевич. - У команды есть все ресурсы, чтобы достойно выступать на Кубке и чемпионате России. Перед собой вы должны ставить самые амбициозные задачи. Доказать всем, что кировская школа хоккея с мячом не просто имеет богатую историю и традиции, - она может побеждать.

В завершении встречи председатель регионального правительства пожелал команде успехов на Кубке России.

«Родина» – это профессиональная команда, которая представляет Кировскую область на самом высоком уровне.

СПРАВКА «КП»

Команда основана в 1934 году, когда игроки сборной команды по футболу Кировского завода учебно-технического школьного оборудования «Кутшо» (сейчас АО «Электромашиностроительный завод «Лепсе») провели несколько товарищеских матчей по хоккею с мячом с командами родного города.

Название «Родина» команда носит с 1957 года. В 1958 году кировчане, выиграв Средне-Волжскую зону второй группы класса «А», выходят в первую группу (высшую лигу).

В 1967 году заводской спортивный клуб распускает команду. В 1974 году «Родина» возвращается в первую лигу, а в 1980 году — в высшую, где выступает и в настоящее время.

В сезоне 2005/2006 года «Родина» стала бронзовым призером Чемпионата России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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