В Кирове из-за ночного пожара в инфекционной больнице эвакуировали 25 человек

СЕГОДНЯ 10:24 2019-09-17T12:15:26+03:00

Изменить размер текста: A A

16 сентября в час ночи в здании на улице Ленина, 207 произошло ЧП. Сотрудники КОГБУЗ «Инфекционная клиническая больница» обнаружили огонь в лаборатории, о чем немедленно сообщили пожарным.

- Спасатели прибыли на место происшествия в 1.15 часов, - сообщили в ОНДПР города Кирова. - Необходимости применять спецтехнику не возникло - возгорание потушено персоналом до прибытия пожарного отряда.

Из-за пожара в медучреждении из пятого корпуса было эвакуировано 25 человек. К счастью, пострадавших от огня не было. Как сообщили спасатели, в результате пожара поврежден холодильник в лаборатории, а также закоптились стены и потолок.

ИСТОЧНИК KP.RU