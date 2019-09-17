2019-09-17T12:15:26+03:00
Происшествия

В Кирове из-за ночного пожара в инфекционной больнице эвакуировали 25 человек

Горел пятый корпус медучреждения
Евгений ДЕМИХОВ
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В одном из корпусов больницы загорелась лаборатория. Фото: google.comВ одном из корпусов больницы загорелась лаборатория. Фото: google.com
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16 сентября в час ночи в здании на улице Ленина, 207 произошло ЧП. Сотрудники КОГБУЗ «Инфекционная клиническая больница» обнаружили огонь в лаборатории, о чем немедленно сообщили пожарным.

- Спасатели прибыли на место происшествия в 1.15 часов, - сообщили в ОНДПР города Кирова. - Необходимости применять спецтехнику не возникло - возгорание потушено персоналом до прибытия пожарного отряда.

Из-за пожара в медучреждении из пятого корпуса было эвакуировано 25 человек. К счастью, пострадавших от огня не было. Как сообщили спасатели, в результате пожара поврежден холодильник в лаборатории, а также закоптились стены и потолок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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