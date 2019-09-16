В нынешнем году рост поступлений в региональный бюджет составил 26,6%

СЕГОДНЯ 19:01 2019-09-16T19:01:31+03:00

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Бюджет региона формировался, исходя из прогноза социально-экономического развития Кировской области и с учетом задач, поставленных в национальных проектах и государственных программах Кировской области За январь – август 2019 года рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 26,6 %. На 1 сентября поступление в областной бюджет федеральных средств составило 15 млрд 527,3 млн рублей или 61,6% к годовому плану.

КУДА НАПРАВИЛИ ДЕНЬГИ

1. На реализацию мероприятий нацпроекта «Демография» направлено 1 млрд 169,7 млн рублей.

2. «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 981,3 млн рублей.

3. «Жилье и городская среда» – 412,8 млн рублей.

4. «Образование» – 429,3 млн рублей.

5. «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 280,2 млн рублей.

- В целях реализации Указа Президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» с начала 2019 года в Кировской области стартовала реализация национальных, федеральных и региональных проектов, - сообщают в правительстве Кировской области.

ВАЖНО

По информации регионального министерства финансов, поступление налоговых и неналоговых платежей в областной бюджет за период январь-август 2019 года составило 21 млрд 773,6 млн рублей или 68,3% к годовому плану.

В структуре собственных доходов налоговые доходы составили 95,7%, (20 млрд 827,6 млн рублей), неналоговые – 4,3% (946 млн рублей).

За отчетный период поступления собственных доходов сложились с ростом к аналогичному периоду 2018 года на 7,8% (на 1 млрд 584,1 млн рублей), в том числе по налоговым доходам – на 8% (на 1 млрд 535,4 млн рублей), по неналоговым – на 5,4% (на 48,7 млн рублей).

КСТАТИ

В разрезе основных налоговых доходов наиболее существенный рост поступлений сложился по доходам от акцизов на нефтепродукты и крепкий алкоголь – на 20,9% (на 486,3 млн рублей), налогу на прибыль организаций – на 13,1% (на 673 млн рублей), а также налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 10,8% (на 176 млн рублей).

Положительная динамика неналоговых доходов в основном обеспечена за счет увеличения поступлений платежей за использование лесов – на 7,9% (на 40,3 млн рублей). Как ранее заявлял губернатор Кировской области Игорь Васильев, перед регионом стоит цель — ежегодно планомерно увеличивать доходы по налоговым и неналоговым платежам от лесного комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU