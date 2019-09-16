2019-09-16T18:21:13+03:00
Общество

Кировчанок научат разбираться в бизнесе, маркетинге и бухгалтерском деле

Наставниками в «Школе бизнеса для женщин» стали успешные предприниматели из Кирова и Москвы
Евгений ДЕМИХОВ
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Женщин научат разбираться в бухучете, маркетинге и налогахЖенщин научат разбираться в бухучете, маркетинге и налогахФото: Евгений ДЕМИХОВ
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В понедельник, 16 сентября, в Федерации профсоюзных организаций Кировской области состоялось официальное открытие обучающего проекта по развитию женского предпринимательства «Школа бизнеса для женщин». В открытии приняли участие министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева, заместитель министра Лариса Агалакова, председатель Федерации профсоюзных организаций Кировской области Роман Береснев, а также куратор проекта Ирина Вахрушева и наставник «Школы» Илья Редькин. Каждый из них поздравил представительниц прекрасного пола с уникальной возможностью принять участие в обучении. Также участницам пожелали успехов при прохождении курса и предпринимательской деятельности.

Как отметили руководители проекта, женщин обучат разбираться в бухгалтерском учете, маркетинге, налогообложению и другим тонкостям предпринимательства.

- Женщинам приходится вести бизнес наравне с мужчинами, - отметила на открытии Кряжева. – Нет послаблений в праве, законе. Иногда приходится быть более конкурентоспособными. Курс направлен на то, чтобы женщины не боялись предпринимать различные шаги по развитию своего дела.

Во время своего выступления на мероприятии Береснев рассказал, что Федерация профсоюзов была выбрана площадкой для реализации проекта неслучайно. Это было сделано так, потому что у организации есть свой учебный центр, в котором удобно и комфортно проводить обучающие занятия.

Все участники мероприятия единогласно признали тот факт, что для женщин в бизнесе нет гендерных преимуществ, а чисто женского предпринимательства не существуют. И данная школа является уникальной возможностью для развития своего бизнеса.

«Школа бизнеса для женщин» была открыта при поддержке Минэкономразвития России, Правительства Кировской области и министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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