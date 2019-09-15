2019-09-15T14:18:04+03:00
Общество

В Кирове ветер наполовину сорвал крышу остановки

Жители города негодуют
Евгений ДЕМИХОВ
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Потоки воздуха оторвали часть крыши. Фото: vk.com/zlo43Потоки воздуха оторвали часть крыши. Фото: vk.com/zlo43
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Лист поликарбоната оторвало от металлического основания остановки потоками воздуха. Крыша остановки держалась только за счет того, что другая ее часть была закреплена основательнее.

Видео выложили в группе «Злой Кировчанин» с подписью: «И ветер-то вроде бы не сильный. Порсто кому-то не хотелось делать свою работу добросовестно». Под записью жители города принялись дискутировать на тему того, кто и как в стране занимается строительством подобных объектов. А сама кировчанка, снявшая на видео «оторванную крышу», высказалась, что даже она смогла бы закрепить все в разы лучше: «Сегодня-завтра этот пластиковый парус вырвется на свободу и в полёте спокойно перережет... тело».

ИСТОЧНИК KP.RU

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