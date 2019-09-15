В Кирове ветер наполовину сорвал крышу остановки
Лист поликарбоната оторвало от металлического основания остановки потоками воздуха. Крыша остановки держалась только за счет того, что другая ее часть была закреплена основательнее.
Видео выложили в группе «Злой Кировчанин» с подписью: «И ветер-то вроде бы не сильный. Порсто кому-то не хотелось делать свою работу добросовестно». Под записью жители города принялись дискутировать на тему того, кто и как в стране занимается строительством подобных объектов. А сама кировчанка, снявшая на видео «оторванную крышу», высказалась, что даже она смогла бы закрепить все в разы лучше: «Сегодня-завтра этот пластиковый парус вырвется на свободу и в полёте спокойно перережет... тело».
ИСТОЧНИК KP.RU