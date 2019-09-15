В Кирове ветер наполовину сорвал крышу остановки

СЕГОДНЯ 14:18 2019-09-15T14:18:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Лист поликарбоната оторвало от металлического основания остановки потоками воздуха. Крыша остановки держалась только за счет того, что другая ее часть была закреплена основательнее.

Видео выложили в группе «Злой Кировчанин» с подписью: «И ветер-то вроде бы не сильный. Порсто кому-то не хотелось делать свою работу добросовестно». Под записью жители города принялись дискутировать на тему того, кто и как в стране занимается строительством подобных объектов. А сама кировчанка, снявшая на видео «оторванную крышу», высказалась, что даже она смогла бы закрепить все в разы лучше: «Сегодня-завтра этот пластиковый парус вырвется на свободу и в полёте спокойно перережет... тело».

ИСТОЧНИК KP.RU