2019-09-15T14:18:40+03:00
Общество

Лунное гало наблюдали над Котельничем

Местные жители поделились фотографиями в соцсетях
Евгений ДЕМИХОВ
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Фотограф заметил в небе над Котельничем необычное явление. Фото: vk.com/k.lozhenitsynФотограф заметил в небе над Котельничем необычное явление. Фото: vk.com/k.lozhenitsyn
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Вечером 14 сентября жители Кировской области могли наблюдать необычное природное явление. Так, лунное гало успели запечатлеть в Котельниче. Его поймал в объектив фотограф Константин Ложеницын

- Гало - комплекс атмосферных оптических явлений, включающий в себя около сотни видов, - объяснили в группе «Любительская Метеорология в Кирове». - Происхождение всевозможных колец, дуг и пятен объясняется преломлением и/или отражением света в ледяных кристаллах.

Кстати, недавно в той же группе сообщалось о другом необычном природном явлении - туманной радуге. Ее сфотографировали в Слободском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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