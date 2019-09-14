2019-09-14T15:04:50+03:00
Общество

В кировском Дендропарке хотят создать питомник краснокнижных растений

Деревья, выращенные там, планируют использовать для благоустройства территорий города
Евгений ДЕМИХОВ
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На территории Дендропарка уже начались работы. Фото: правительство Кировской областиНа территории Дендропарка уже начались работы. Фото: правительство Кировской области
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На территории Дендрологического парка планируется создать питомник, в котором будут выращивать растения местной флоры, а также растений, занесенных в Красную книгу Кировской области. Этими работами займутся студенты Кировского лесопромышленного колледжа.

- Пока все саженцы будут выращивать из материалов, которые есть в парке, - сообщают в правительстве Кировской области. - Дополнительно закупать семенной материал нет необходимости. Материалы для размножения будут брать и в посадках Дендропарка, где есть уникальные и редкие виды деревьев и кустарников.

Растения, выращенные студентами, будут использовать при благоустройстве территорий образовательных организаций. Кроме того, часть саженцев планируют продавать горожанам и предприятиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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