В кировском Дендропарке хотят создать питомник краснокнижных растений
На территории Дендрологического парка планируется создать питомник, в котором будут выращивать растения местной флоры, а также растений, занесенных в Красную книгу Кировской области. Этими работами займутся студенты Кировского лесопромышленного колледжа.
- Пока все саженцы будут выращивать из материалов, которые есть в парке, - сообщают в правительстве Кировской области. - Дополнительно закупать семенной материал нет необходимости. Материалы для размножения будут брать и в посадках Дендропарка, где есть уникальные и редкие виды деревьев и кустарников.
Растения, выращенные студентами, будут использовать при благоустройстве территорий образовательных организаций. Кроме того, часть саженцев планируют продавать горожанам и предприятиям.
ИСТОЧНИК KP.RU