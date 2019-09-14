«Лоб в лоб»: на Московской столкнулись две машины
ДТП произошло напротив одного из автосервисов
Передние части автомобилей практически полностью разбиты. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
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Громкий хлопок заставил прохожих оглянуться. Вечером пятницы, 13 сентября, около шести часов на улице Московской произошла авария. Столкнулись две иномарки.
- Авария была мощной, - рассказала очевидица «Комсомолке». - Две машины столкнулись лоб в лоб. Возможно, есть пострадавшие.
Автомобили сильно повреждены. У них разбиты бампера.
Один из водителей смог самостоятельно выбраться. А вот в другой машине, как говорят очевидцы, никто не двигался.
ИСТОЧНИК KP.RU