«Лоб в лоб»: на Московской столкнулись две машины

СЕГОДНЯ 14:37 2019-09-14T14:37:00+03:00

ДТП произошло напротив одного из автосервисов

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Громкий хлопок заставил прохожих оглянуться. Вечером пятницы, 13 сентября, около шести часов на улице Московской произошла авария. Столкнулись две иномарки.

- Авария была мощной, - рассказала очевидица «Комсомолке». - Две машины столкнулись лоб в лоб. Возможно, есть пострадавшие.

Автомобили сильно повреждены. У них разбиты бампера.

Один из водителей смог самостоятельно выбраться. А вот в другой машине, как говорят очевидцы, никто не двигался.

ИСТОЧНИК KP.RU