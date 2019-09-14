В Кирове появится автобус, оформленный в «народном стиле»

СЕГОДНЯ 14:05 2019-09-14T14:05:43+03:00

Он будет курсировать по областному центру три месяца

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 15 сентября, на маршрут № 21 выйдет необычный автобус. Его уникальность заключается во внешнем виде. «Стандартный» автобус «разрисовали» изображениями крестьянской домовой росписи.

- Автобус обклеен износостойкой плёнкой, на которую нанесены яркие цветочные принты филёнок с изображениями птиц, львов и людей, - сообщили в администрации города Кирова. - На внешней стороне автобуса и внутри будут расположены слоганы, хэштеги, по которым пассажиры смогут познакомиться с этим забытым промыслом, погрузятся в атмосферу XIX века.

Расписной автобус будет перевозить пассажиров на протяжении трех месяцев. Инициаторами проекта стали активисты историко-краеведческого клуба «Мир». Благодаря им в городе будет реализовано еще несколько проектов по возрождению забытого искусства вятской росписи.

ИСТОЧНИК KP.RU