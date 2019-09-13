Кировские законодатели предложили поддерживать концессионеров в регионах

СЕГОДНЯ 20:17 2019-09-13T20:17:54+03:00

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12 сентября в Нижнем Новгороде состоялось пленарное заседание Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа. Среди многих вопросов на повестке дня были озвучены проблемы коммунальных сетей в малых населенных пунктах, где численность населения менее пяти тысяч человек. Данная инфраструктура на многих сельских территориях практически изношена. Ее эксплуатация может привести к сбоям, вплоть до полного вывода техники и оборудования из строя.

- В настоящее время в Кировской области более 47% тепловых и паровых сетей, 34% водопроводных сетей, 68% сетей канализационных систем полностью изношены и нуждаются в немедленной замене, - отметил в своем выступлении председатель Законодательного Собрания Кировской области Владимир Быков. - В ряде муниципальных образований ситуация еще сложнее.

Такая высокая степень износа напрямую влияет на потребительские тарифы, а также на эффективность работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства, если они есть. А ведь во многих поселениях ресурсоснабжающих организаций попросту нет. Случаи, когда оборудование ломается, становятся настоящей катастрофой для населения. Ведь без необходимой техники, знаний и специалистов работу выведенных из строя коммуникаций оперативно не наладить. Коллеги председателя Кировского Заксобрания признали, что аналогичная проблема существует во всем Приволжском федеральном округе.

Владимир Быков отметил, что решить ее можно при помощи концессионных соглашений. Благодаря этому коммунальные сети в населенных пунктах с небольшим количеством жителей можно привести в надлежащее состояние. Однако, такие маленькие поселения не привлекательны для инвесторов.

Законодатель предложил поддерживать или стимулировать концессионеров. Одной из таких мер может стать освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость, но только в том случае, если предприятие применяет упрощенную систему налогообложения.

Кроме того, для концессионеров можно сделать еще одно исключение. Предложено освободить инвесторов от уплаты государственной пошлины за регистрацию ограничения прав на недвижимое имущество, которое включено в состав объекта концессионного соглашения.

Данные идеи можно реализовать, если будут сделаны необходимые поправки в Налоговом кодексе Российской Федерации. Решением Ассоциации законодателей ПФО будет направлено соответствующее предложение Правительству РФ.

Кроме того, Владимир Быков предложил создать и другие выгодные условия для концессионеров. К примеру, на федеральном уровне осуществлять субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным на модернизацию объектов инфраструктуры ЖКХ в сельских поселениях. Такая мера избавит от переплаты по тарифам уже самих жителей населенных пунктов. Аналогичным способом предложили поддерживать и строительство новых коммунальных объектов.

- Мы рекомендуем разработать и утвердить на федеральном уровне примерное трехстороннее концессионное соглашение, - отметил председатель ЗСКО. - Необходимо расширить перечень объектов концессионного соглашения, включив в него социальное жилье и инфраструктуру для погребения умерших. А наши коллеги в регионах отмечают, что необходимо принять федеральную государственную программу по поддержке развития систем обращения с твердыми коммунальными отходами, чтобы такая программа предусматривала бюджетную поддержку региональных систем обращения с ТКО.

Идеи Владимира Быкова поддержали в Ассоциации. Они вошли в итоговое решение, в котором сформулированы предложения для Правительства РФ, рекомендации Министерству строительства и ЖКХ РФ, региональным парламентам и органам местного самоуправления ПФО.

ИСТОЧНИК KP.RU