2019-09-13T18:37:56+03:00
Звезды

В Вятских Полянах открылась необычная вакансия

Место работы - сказка
Олег ЛЯЛИН
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Девица Метелица постоянно участвует в новогодних фестиваляхДевица Метелица постоянно участвует в новогодних фестивалях
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Создатели проекта «Сказочные владения Российской Девицы Метелицы» планируют расширить «штат» женских персонажей. Для этого они ищут девушек от 18 до 35, любящих заниматься с детьми и имеющих большой творческий потенциал.

Задачи Девицы Метелицы: помогать Деду Морозу, оберегать коллекцию шляп народов мира и стать настоящей любимицей среди малышей.

Напомним, что проект «Сказочные владения Российской Девицы Метелицы» действует в Вятских Полянах с 2016 года. Ежегодно в рамках проекта в области устраиваются такие мероприятия, как детский конкурс красоты и таланта «Снежинка» и «Вятское Новогодище».

ИСТОЧНИК KP.RU

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