В Кирове троллейбус столкнулся с двумя «легковушками»

СЕГОДНЯ 17:38 2019-09-13T17:56:10+03:00

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В четверг, 12 сентября, в 16.50, на перекрестке Воровского и Горького столкнулись троллейбус и автомобили «Лада Веста» и «Шкода». Городское ГИБДД подтвердило, что водитель общественного транспорта не справился с управлением и въехал в обе машины.

Журналист «Комсомолки», находившийся в троллейбусе, стал очевидцем случившегося. С его слов, после столкновения 60-летняя женщина упала и ударилась головой об пол, после чего потеряла сознание. Пассажиры быстро подняли пострадавшую и привели ее в чувство. Пенсионерке вызвали «скорую», однако госпитализация не понадобилась.

Напомним, что вчера также произошло ДТП на улице Щорса, 30. Восьмилетний мальчик не смог сориентироваться в работе новых светофоров, в результате чего попал под колеса автобуса. Ребенок получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

ИСТОЧНИК KP.RU