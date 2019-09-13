Глава города и депутаты проверили, как в Кировской области проходит ремонт грунтовых дорог

СЕГОДНЯ 16:58 2019-09-13T17:26:50+03:00

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В пятницу, 13 сентября, глава города Кирова Елена Ковалева и депутаты гордумы проверили, насколько качественно был выполнен ремонт грунтовых дорог на участках от Победиловского тракта до деревни Верхнее Скопино, от деревни Катковы до деревни Пересторонцы, от деревни Сиухино до деревни Меркуши и в слободе Санниковы. Проверяющие выполненными работами остались довольны. Для ремонта была использована щебневая и асфальтовая крошка. Об этом сообщили в пресс-службе Кировской городской думы.

- Администрацией города разработан трехлетний план, в котором определены участки грунтовых дорог для проведения ремонта, - отметила глава города. - Сегодня мы убедились, что работы проведены качественно, и наша задача - их продолжать, потому что для местных жителей эти дороги крайне необходимы. Мы продолжим контролировать ситуацию, чтобы обещания, данные кировчанам, были выполнены.

В текущем году планируется отремонтировать еще 18 участков грунтовых дорог общей протяженностью около 20 километров. Муниципалитет заключил с подрядчиками два контракта на сумму 14 миллионов рублей. Один из них работы уже завершил. Другой - приступит к ремонту 16 сентября.

Напомним, что поправки, предусматривающие выделение средств на ремонт грунтовых дорог, были внесены при формировании городского бюджета-2019 по предложению депутатов. Решение этого вопроса является очень важным для кировчан, которые проживают в сельской местности, а также для многодетных семей, которые получили не обеспеченные инфраструктурой земельные участки для строительства жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU