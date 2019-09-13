В Кирове появились новые экспериментальные дорожные знаки

СЕГОДНЯ 16:27 2019-09-13T16:58:32+03:00

Если знаки «приживутся», их установят и в других частях города. Фото: администрация города Кирова

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«Уступи всем, и можно направо», - такая надпись появилась на перекрестке Советской и Старославянской, и на улице Проезжей, на повороте на Субботиху. Водители, которые столкнулись с таким новшеством на дорогах города впервые, негодуют: неужели теперь можно ехать на запрещающий красный свет? В управлении ГИБДД по Кировской области рассказали, как пользоваться новыми указателями.

- Зеленая стрелка «направо» рядом с красным светом дает водителю право повернуть направо под красный сигнал светофора, предварительно пропустив другие автомобили.

Такая система призвана разгрузить движение по второстепенным улицам, а также уменьшить расход топлива автомобилей.

Если эти знаки «приживутся», то их установят в других проблемных частях города. Пользователи соцсетей уже нашли перекресток, где часто случаются пробки.

- С улицы Мельничной на Деповскую надо поставить такую стрелку, - пишет автолюбитель Степан.

ИСТОЧНИК KP.RU