Парк, жилье или спортивная инфрастуктура: губернатор рассказал, как планируется использовать терииторию КВАТУ

СЕГОДНЯ 15:34 2019-09-13T15:34:30+03:00

Точных планов о том, что может появиться на пустующем месте у области пока нет

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На территории КВАТУ в Кирове в будущем могут разместить парк, спортивную инфрастуктуру или жилье. Об этом глава региона Игорь Васильев сообщили в эфире радио «Эхо Москвы».

Также губернатор Кировской области не исключает и возможность создания в этом месте образовательного кластера. В таком случае подразумевается переселение на данную территорию гимназий из центра города.

Однако пока, точной информации о том, что появится на месте КВАТУ, нет. Рассматривать и выбирать проекты планируется в 2020 году. При этом, глава региона отметил, что при появлении на территории бывшего вертолетного училища нового объекта, необходимо будет не допустить транспортного коллапса. Для этого, по его словам, понадобится «дублер улицы Московской».

ИСТОЧНИК KP.RU