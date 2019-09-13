2019-09-13T13:53:43+03:00
Общество

Ушел из Северной больницы и пропал: полиция разыскивает 52-летнего мужчину

Местонахождение Андрея Бубнова неизвестно с 5 сентября
Анна КРЮКОВА
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С тех пор, как мужчина вышел из больницы, его местонахождение неизвестно. Фото: 43.мвд.рфС тех пор, как мужчина вышел из больницы, его местонахождение неизвестно. Фото: 43.мвд.рф
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Сотрудники полиции обратились к жителям города с просьбой помочь им найти Андрея Бубнова. В четверг, 5 сентября, 52-летний мужчина ушел из Северной больницы. Куда направился в тот день кировчанин, и что с ним сейчас, неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид около 55 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие.

Если вы знаете что-либо о местонахождении мужчины, просьба сообщить об этом по телефонам: (8332) 674-319, 674-325, 36-16-22, 8-953-948-1177 или 02 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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