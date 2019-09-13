2019-09-13T12:21:41+03:00
Звезды

В Кирове пройдет Всероссийский театральный фестиваль-лаборатория

«Вятка - город детства» стартует уже 17 сентября
Илларион СКУРАТОВ
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В Кирове прошла пресс-конференция, посвященная проведению Всероссийского театрального фестиваля-лаборатории «Вятка - город детства»В Кирове прошла пресс-конференция, посвященная проведению Всероссийского театрального фестиваля-лаборатории «Вятка - город детства»Фото: Евгений ДЕМИХОВ
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17 - 22 сентября в жизни города состоится яркое событие. В Кирове пройдет Всероссийский фестиваль-лаборатория «Вятка - город детства». Это масштабное мероприятие в Год театра заиграет новыми красками. В прошлом он проходил в качестве конкурса, но в этом году от такой концепции решили отказаться.

- Программа, которую подготовили организаторы, невозможно будет увидеть ни на одной площадке страны, - отметила министр культуры Кировской области Татьяна Мазур. - Фестиваль-лаборатория станет концентрацией всего самого интересного и нового, что происходит в театральной среде России. Всем любителям театра это мероприятие очень понравится.

Программным директором «Вятка - город детства» выступила председатель кировского отделения союза театральных деятелей РФ Елена Кривошеева. Как она сама отметила, для того, чтобы выбрать участников, она посмотрела более 60 спектаклей. Именно благодаря Елене Геннадьевне на сценах кировских театров покажут «Комнату Герды» и «Колино счастье» (режиссер Яна Тумина), спектакль по рассказу Куприна «Слон» (режиссер Наталья Пахомова), «Вафельное Сердце» и «Андерсон. В поисках сказки» (авторский коллектив «Творческое объединение 9»), а также постановки кировского театра кукол имени А.Н. Афанасьева «Сказки Чуковского» и «Театра на Спасской» - «Бременские музыканты».

- Я в своей работе придерживаюсь принципа: если ты не делаешь ничего удивительного, то зачем вообще ты это делаешь? - Рассказала Кривошеева. - Поэтому мы приняли решение отказаться от конкурсной системы и тем самым развязали себе руки: впустили на площадки мероприятия театры кукол, детские, авторские независимые проекты, творческие объединения.

Организаторы отметили, что самым главным критерием отбора стала художественная ценность постановок. Поэтому при выборе коллективов и спектаклей стали ориентироваться на высокую экспертную оценку. Среди постановок множество обладателей национальных российских премий, таких как «Золотая маска» и «Арлекин».

ИСТОЧНИК KP.RU

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