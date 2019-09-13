В Кирове нашли магазин с поддельными магнитолами

СЕГОДНЯ 11:58 2019-09-13T13:50:38+03:00

Жителям продавали аппаратуру без документов и с явными признаками брака

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Кировчанин пожаловался сотрудникам полиции на низкое качество аудиоаппаратуры в магазине на улице Московская, 102В. Информация подтвердилась, когда полицейские 12 сентября приехали проверить торговую точку. Они обнаружили в магазине большое количество поддельной автомобильной аудиотехники.

- Покупателям продавали товар без необходимых документов на него, кроме того, у продукции было плохое качество изготовления, допускались ошибки в нанесении товарного знака, - уточнили в пресс-службе УМВД РФ по Кировской области.

Весь поддельный товар, а именно 137 единиц на сумму более 300 тысяч рублей, изъяли. Владельцу магазина предстоит выплатить штраф на основании части 2 статьи 14.10 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU