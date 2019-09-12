2019-09-12T18:21:22+03:00
Общество

«Куприт» планирует оспорить в суде снижение платы за вывоз мусора

Регоператор не согласен с тем, что из выручки компании исключили часть расходов на транспортировку ТКО
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Новый норматив установила Региональная служба по тарифамНовый норматив установила Региональная служба по тарифамФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

«Куприт» заявил о намерении оспорить в суде решение Региональной службы по тарифам Кировской области. Регоператор не согласен со снижением стоимости своих услуг. Заявление от компании уже было зарегистрировано в Кировском областном суде во вторник, 10 сентября. Когда его рассмотрят, пока неизвестно.

По мнению «Куприта», решение РСТ противоречит федеральному законодательству. Из выручки регоператора исключили расходы на транспортирование отходов на сумму около 270 миллионов рублей. В компании считают, что эта цифра высчитана неправильно.

Напомним, что с 1 сентябя кировчане будут платить за вывоз мусора на 15,7% меньше. Так, в Кирове жители многоквартирных домов должны платить за квадратный метр 4,18 руб., в Кирово-Чепецке - 3,98 руб. Жители частного сектора в областной столице - 116,79 руб. с человека, Кирово-Чепецка - 111,27 руб. с человека. Остальные жители будут платить 97,78 руб. с человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове покажут лучшие российские спектакли для детей
В прокуратуру Кировской области поступило более 30 обращений от региональной Общественной палаты
Пенсионерка пыталась вернуть деньги за услуги «экстрасенсов» и перевела мошенникам 800 тысяч рублей
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» обеспечил мощностями новые фермы по производству мясной и молочной продукции
Мальчик переходил дорогу на красный свет: в Кирове автобус сбил ребенка
Женщины-водители стали попадать в ДТП на 25% чаще
Мамы, которые боролись за места в детских садах, проиграли суд
При подготовке к зиме Южные сети Кировэнерго отремонтировали более 1600 километров воздушных линий электропередачи
В Кировской области планируют разработать новые межрегиональные маршруты
В Кирове уничтожили почти тонну яблок, груш и нектаринов
Михаил Расходников: «Киров для меня родной город!»
Лжеврач обокрала 83-летнюю кировчанку
Выбитые окна и трубы без теплоизоляции: жильцы дома на Шинников пожаловались на ужасные условия
В Кирове на улице Луганской пропали десять ливневых решеток
«Помогите найти человека»: в Кирове неделю назад пропал 29-летний мужчина
На средства «Народного бюджета» в Лянгасово обустроят парк семейного отдыха
На улице Воровского пенсионерку зажало в дверях автобуса