«Куприт» планирует оспорить в суде снижение платы за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 18:17 2019-09-12T18:21:22+03:00

Регоператор не согласен с тем, что из выручки компании исключили часть расходов на транспортировку ТКО

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«Куприт» заявил о намерении оспорить в суде решение Региональной службы по тарифам Кировской области. Регоператор не согласен со снижением стоимости своих услуг. Заявление от компании уже было зарегистрировано в Кировском областном суде во вторник, 10 сентября. Когда его рассмотрят, пока неизвестно.

По мнению «Куприта», решение РСТ противоречит федеральному законодательству. Из выручки регоператора исключили расходы на транспортирование отходов на сумму около 270 миллионов рублей. В компании считают, что эта цифра высчитана неправильно.

Напомним, что с 1 сентябя кировчане будут платить за вывоз мусора на 15,7% меньше. Так, в Кирове жители многоквартирных домов должны платить за квадратный метр 4,18 руб., в Кирово-Чепецке - 3,98 руб. Жители частного сектора в областной столице - 116,79 руб. с человека, Кирово-Чепецка - 111,27 руб. с человека. Остальные жители будут платить 97,78 руб. с человека.

ИСТОЧНИК KP.RU