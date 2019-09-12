2019-09-12T17:20:11+03:00
Общество

В прокуратуру Кировской области поступило более 30 обращений от региональной Общественной палаты

Особое внимание в текущем году уделяли «мусорной реформе»
Поделиться:
В Кирове состоялся форум «Сфера взаимодействия прокуратуры и общественного контроля». Фото: prokuratura-kirov.ruВ Кирове состоялся форум «Сфера взаимодействия прокуратуры и общественного контроля». Фото: prokuratura-kirov.ru
Изменить размер текста:

В среду, 11 сентября, в Кирове прошел Открытый форум прокуратуры и региональной Общественной палаты. Участники встречи подвели итоги работы за период с 2017 по 2019 годы.

Так, за этот промежуток времени работники органов прокуратуры области рассмотрели более 30 обращений в рамках обмена информацией с региональной Общественной палатой. Они внесли десятки актов реагирования по различным нарушениям закона.

В 2019 году особое внимание уделялось тарифам за вывоз твердых бытовых отходов. Также органы прокуратуры проводили проверки по поступившим сообщениям о нарушении законодательства в отношение детей, содержания дорог и предоставления услуг ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Куприт» планирует оспорить в суде снижение платы за вывоз мусора
В Кирове покажут лучшие российские спектакли для детей
Пенсионерка пыталась вернуть деньги за услуги «экстрасенсов» и перевела мошенникам 800 тысяч рублей
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» обеспечил мощностями новые фермы по производству мясной и молочной продукции
Мальчик переходил дорогу на красный свет: в Кирове автобус сбил ребенка
Женщины-водители стали попадать в ДТП на 25% чаще
Мамы, которые боролись за места в детских садах, проиграли суд
При подготовке к зиме Южные сети Кировэнерго отремонтировали более 1600 километров воздушных линий электропередачи
В Кировской области планируют разработать новые межрегиональные маршруты
В Кирове уничтожили почти тонну яблок, груш и нектаринов
Михаил Расходников: «Киров для меня родной город!»
Лжеврач обокрала 83-летнюю кировчанку
Выбитые окна и трубы без теплоизоляции: жильцы дома на Шинников пожаловались на ужасные условия
В Кирове на улице Луганской пропали десять ливневых решеток
«Помогите найти человека»: в Кирове неделю назад пропал 29-летний мужчина
На средства «Народного бюджета» в Лянгасово обустроят парк семейного отдыха
На улице Воровского пенсионерку зажало в дверях автобуса