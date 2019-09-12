В прокуратуру Кировской области поступило более 30 обращений от региональной Общественной палаты

СЕГОДНЯ 17:19 2019-09-12T17:20:11+03:00

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В среду, 11 сентября, в Кирове прошел Открытый форум прокуратуры и региональной Общественной палаты. Участники встречи подвели итоги работы за период с 2017 по 2019 годы.

Так, за этот промежуток времени работники органов прокуратуры области рассмотрели более 30 обращений в рамках обмена информацией с региональной Общественной палатой. Они внесли десятки актов реагирования по различным нарушениям закона.

В 2019 году особое внимание уделялось тарифам за вывоз твердых бытовых отходов. Также органы прокуратуры проводили проверки по поступившим сообщениям о нарушении законодательства в отношение детей, содержания дорог и предоставления услуг ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU