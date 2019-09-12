Пенсионерка пыталась вернуть деньги за услуги «экстрасенсов» и перевела мошенникам 800 тысяч рублей
В полицию за помощью обратилась 81-летняя жительница Лесных Полян. Она сообщила, что преступники выманили у нее 800 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Кировской области.
История началась с того, что бабушка отдала около полумиллиона рублей «экстрасенсам». К ним женщина претензий не имеет, и считает что они действительно ей помогли.
Пенсионерка пожаловалась сотрудникам полиции на неизвестных, которые сообщили ей, что помогут вернуть деньги, потраченные на «экстрасенсов». Она перевела им за эту услугу 800 тысяч рублей, после чего мошенники исчезли. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».
ИСТОЧНИК KP.RU