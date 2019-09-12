Мальчик переходил дорогу на красный свет: в Кирове автобус сбил ребенка

СЕГОДНЯ 13:59 2019-09-12T14:17:52+03:00

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В Кирове восьмилетний мальчик попал под автобус и получил травмы. В соцсетях жители сообщают, что авария могла произойти из-за того, что школьник не смог сориентироваться в работе новых светофоров. ДТП произошло в среду, 11 сентября, напротив дома по улице Щорса, 30.

По информации пресс-службы УГИБДД по Кировской области, ребенок начал переходить дорогу в 17.39. Однако, по предварительным данным, школьник вышел на дорогу во время красного сигнала светофора. В этот момент мальчика сбил автобус. Ребенок получил травмы, его госпитализировали.

В управлении дорожной и парковой инфраструктуры отреагировали на ЧП и рассказали, что на перекрестке установлен современный светофор.

- Перекресток оснащен светофорами для водителей и отдельно для пешеходов, по принципу разделения потоков - транспортных и пешеходных, - обратили внимание в УДПИ. - К примеру, когда во всех направлениях движения транспорта загорается красный сигнал, то на пешеходном светофоре во всех направлениях горит зеленый. Соответственно при переходе улицы следует ориентироваться только на светофор, предназначенный для пешеходов, - на его секциях с красным и зеленым сигналами высвечиваются человеческие фигурки.

Также в администрации города обращаются к родителям школьников, и просят их рассказать детям о правилах перехода через проезжую часть. Если же ребенок еще не освоил правила или не привык к маршруту, его необходимо провожать в школу и встречать.

ИСТОЧНИК KP.RU