2019-09-12T15:38:45+03:00
Происшествия

Женщины-водители стали попадать в ДТП на 25% чаще

За восемь месяцев с участием жительниц Кировской области произошло 189 аварий
Анна КРЮКОВА
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В большинстве ДТП виновны сами женщины-водителиВ большинстве ДТП виновны сами женщины-водителиФото: Евгения ГУСЕВА
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Женщины стали чаще попадать в аварии. За прошедшие восемь месяцев в Кировской области каждое шестое ДТП произошло при участии дам. Всего за этот промежуток времени случилось 189 аварий. По сравнению с прошлым годом, показатели выросли на 24%. Об этом сообщили в УГИБДД по Кировской области.

В авариях с участием женщин четыре человека погибли. Еще 254 получили травмы. Большая часть ДТП (65,6% случаев) произошла по вине самих водителей. В основном участниками аварий становились женщины в возрасте от 29 до 39 лет.

Дамы этой возрастной категории совершили 44 аварии. Еще 35 ДТП совершили женщины от 18 до 28 лет. Реже всего виновниками ДТП становились женщины в возрасте от 40 лет и выше.

Кроме того, в восьми случаях аварий женщины находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Еще в пяти случаях они не имели водительского удостоверения. В таких ДТП погибли три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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