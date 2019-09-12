Мамы, которые боролись за места в детских садах, проиграли суд

СЕГОДНЯ 11:53 2019-09-12T14:36:59+03:00

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Кировские родители подали массовый иск в суд. Мамы оказались недовольны тем, что их детям не достались места в детских садах. Кроме того, кировчане настаивали на том, что малышам должны предоставлять путевки в учреждения, которые находятся в шаговой доступности от дома.

Рассмотрение иска состоялось в среду, 11 сентября, в Первомайском суде. Местные жители требовали признать, что администрация бездействует в вопросе устройства детей в детские сады. Однако, по информации портала «Свой кировский», горожане суд проиграли.

Представители администрации и департамента образования города Кирова, которые выступали ответчиками в суде сообщили, что в 2019 году выдача путевок в детские сады еще не завершилась. Поэтому дети 19 истцов, которые родились с сентября по декабрь 2016 года, успеют получить места в учреждениях. Путевки пообещали выделить до 1 октября. По поводу остальных родителей ответчики пояснили, что им места уже предлагали. Однако из-за удаленности детских садов, мамы от мест в них отказались.

Родители с таким решением суда не согласились. Они намерены его обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU