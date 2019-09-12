2019-09-12T13:49:15+03:00
Общество

В Кировской области планируют разработать новые межрегиональные маршруты

Переговоры состоялись на международном форуме в Москве
Мария ПЕТРОВА
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Фото: kirovreg.ruФото: kirovreg.ru
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Кировская область стала участником 25-го международного форума-выставки по туризму «ОТДЫХ LEISURE 2019». Мероприятие проходит с 10 по 12 сентября в московском «Экспоцентре». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Во время форума участники делегации от Кировской области обсудили с представителями Республики Коми возможность презентации туристского потенциала региона на выставке «KomiExpoTravel» в декабре 2019 года и о создании межрегионального маршрута по сказочной тематике. Переговоры по этому поводу состоятся в ближайшее время.

Кроме того, Кировская область презентовала на форуме свои туристические проекты. Один из главных - «Вятские версты Царской Семьи».

- Мы ведем планомерную и систематическую работу по продвижению турпотенциала Кировской области за ее пределами, - отметила директор Центра развития туризма Кировской области Елена Данюшенкова. - Поток туристов растет ежегодно на 2-3 процента, что обусловлено трендами на путешествия по России, проведением мероприятий событийного туризма, а также предложением новых маршрутов. В частности, в маршруте «Вятские версты Царской Семьи», который предполагает посещение объектов в Кирове и Слободском, мы собрали факты, свидетельствующие о прочных многовековых духовных связях династии Романовых с Вяткой. Данный маршрут заинтересовал многих посетителей «ОТДЫХ LEISURE 2019».

Также представители региона вручают всем посетителям выставки туристическую карту Кирова и буклет «Вятские версты Царской Семьи». Сотрудники Центра развития туризма отмечают, что гости проявляют интерес к различным вариантам отдыха в Кировской области, в том числе с детьми.

- Туристический рынок регионов постоянно обновляется, и мы стремимся расширять направления своего развития, - сказала министр спорта и молодежной политики Кировской области Анна Альминова. - Туристический потенциал Кировской области достаточно обширный и вызывает интерес у многих туристов, что в свою очередь оказывает стимулирующее воздействие на развитие многих сопряженных сфер экономической деятельности.

Всего в форуме принимают участие представители более 330 городов России и 66 стран. Регион на мероприятии представляют Центр развития туризма Кировской области и ЦАО «Летучий корабль».

ИСТОЧНИК KP.RU

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