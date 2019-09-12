2019-09-12T10:05:44+03:00
Общество

В Кирове уничтожили почти тонну яблок, груш и нектаринов

На фрукты отсутствовали документы
Анна КРЮКОВА
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Все фрукты раздавили и увезли на свалкуВсе фрукты раздавили и увезли на свалкуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сотрудники регионального Россельхознадзора в среду, 11 сентября, во время проверки нашли в Кирове фрукты, которые ввезли на территорию России незаконно. Продукция находилась на плодоовощной базе города. Собственники никакие документы на фрукты предъявить не смогли.

В итоге, всю продукцию, а именно 876 килограммов изъяли из оборота. Затем 822 килограммов яблок, 15 килограммов груш и 39 килограммов нектаринов раздавили с помощью специальной техники и вывезли на полигон ТБО.

Всего с начала года специалисты регионального Россельхознадзора изъяли из торгового оборота и уничтожили в Кировской области 7,805 тонн такой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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