В Кирове уничтожили почти тонну яблок, груш и нектаринов
Сотрудники регионального Россельхознадзора в среду, 11 сентября, во время проверки нашли в Кирове фрукты, которые ввезли на территорию России незаконно. Продукция находилась на плодоовощной базе города. Собственники никакие документы на фрукты предъявить не смогли.
В итоге, всю продукцию, а именно 876 килограммов изъяли из оборота. Затем 822 килограммов яблок, 15 килограммов груш и 39 килограммов нектаринов раздавили с помощью специальной техники и вывезли на полигон ТБО.
Всего с начала года специалисты регионального Россельхознадзора изъяли из торгового оборота и уничтожили в Кировской области 7,805 тонн такой продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU