В Кирове уничтожили почти тонну яблок, груш и нектаринов

СЕГОДНЯ 09:59 2019-09-12T10:05:44+03:00

Все фрукты раздавили и увезли на свалку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Сотрудники регионального Россельхознадзора в среду, 11 сентября, во время проверки нашли в Кирове фрукты, которые ввезли на территорию России незаконно. Продукция находилась на плодоовощной базе города. Собственники никакие документы на фрукты предъявить не смогли.

В итоге, всю продукцию, а именно 876 килограммов изъяли из оборота. Затем 822 килограммов яблок, 15 килограммов груш и 39 килограммов нектаринов раздавили с помощью специальной техники и вывезли на полигон ТБО.

Всего с начала года специалисты регионального Россельхознадзора изъяли из торгового оборота и уничтожили в Кировской области 7,805 тонн такой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU