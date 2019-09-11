Лжеврач обокрал 83-летнюю кировчанку

СЕГОДНЯ 18:36 2019-09-11T18:36:29+03:00

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10 сентября в полицию обратилась пенсионерка с заявлением о том, что стала жертвой аферистки. Незнакомая женщина заявилась в квартиру 83-летней кировчанки и представилась новым терапевтом на участке. Она предложила провести осмотр.

- По словам кировчанки, под этим предлогом злоумышленница велела лечь на кровать, а сама ушла на кухню, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - Там женщина совершила кражу пяти тысяч рублей, после чего покинула квартиру.

Полицейские начали поиски лжеврача.

ИСТОЧНИК KP.RU