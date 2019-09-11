Лжеврач обокрал 83-летнюю кировчанку
Злоумышленницу разыскивает полиция
Злоумышленница сказала старушке, что будет делать осмотрФото: Алексей БУЛАТОВ
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10 сентября в полицию обратилась пенсионерка с заявлением о том, что стала жертвой аферистки. Незнакомая женщина заявилась в квартиру 83-летней кировчанки и представилась новым терапевтом на участке. Она предложила провести осмотр.
- По словам кировчанки, под этим предлогом злоумышленница велела лечь на кровать, а сама ушла на кухню, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - Там женщина совершила кражу пяти тысяч рублей, после чего покинула квартиру.
Полицейские начали поиски лжеврача.
ИСТОЧНИК KP.RU