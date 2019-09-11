Выбитые окна и трубы без теплоизоляции: жильцы дома на Шинников пожаловались на ужасные условия

СЕГОДНЯ 18:23 2019-09-11T18:23:46+03:00

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Обвалившуюся штукатурку и сломанные двери ежедневно видят перед собой жильцы дома по адресу Шинников, 29А. Кировчане опустили руки и не знают, куда жаловаться: здание даже не подготовлено к отопительному сезону.

- Двери в подъезд отпали, окна сломаны, пол провалился, трубы без теплоизоляции, - сообщил автор записи в группе «Злой Кировчанин». - В апреле месяце этого года писали заявление в свою управляющую компанию МУП «ЦКС» города Кирова, чтобы обслуживающая организация провела ремонт в подъездах и отремонтировала фасад, но ответа нет, как и работы.

Интересно, что на сайте УК в разделе «Наши дома» нет адреса с указанным зданием.

В самой управляющей компании пообещали, что в скором времени займутся проблемой и подготовят ее к зиме.

ИСТОЧНИК KP.RU