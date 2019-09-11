В Кирове на улице Луганской пропали десять ливневых решеток
Участники дорожного движения подвергают себя опасности, передвигаясь по улице Луганской. На этой улице недавно пропало десять железных решеток от ливневой канализации. Информацию об этом разместили в группе «Строим Киров». Как сообщается, корреспондент паблика чуть не попал в аварию из-за образовавшейся ямы.
- Кражи решеток и крышек колодцев в Кирове участились, - отметил заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации города Кирова Дмитрий Печенкин. - По таким фактам мы готовим документы для направления их в полицию.
Для того, чтобы снизить опасность передвижения по улице, необходимо закрыть люки. Чем и занимается «Гордормостстрой». В ведении этого подрядчика находится Луганская.
ИСТОЧНИК KP.RU