В Кирове на улице Луганской пропали десять ливневых решеток

СЕГОДНЯ 17:33 2019-09-11T17:33:33+03:00

Кражи металлических люков и решеток в последнее время участились. Фото: vk.com/stroim_kirov

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Участники дорожного движения подвергают себя опасности, передвигаясь по улице Луганской. На этой улице недавно пропало десять железных решеток от ливневой канализации. Информацию об этом разместили в группе «Строим Киров». Как сообщается, корреспондент паблика чуть не попал в аварию из-за образовавшейся ямы.

- Кражи решеток и крышек колодцев в Кирове участились, - отметил заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации города Кирова Дмитрий Печенкин. - По таким фактам мы готовим документы для направления их в полицию.

Для того, чтобы снизить опасность передвижения по улице, необходимо закрыть люки. Чем и занимается «Гордормостстрой». В ведении этого подрядчика находится Луганская.

ИСТОЧНИК KP.RU