«Помогите найти человека»: в Кирове неделю назад пропал 29-летний мужчина

СЕГОДНЯ 16:55 2019-09-11T16:55:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Кирове просят жителей города подключиться к поискам 29-летнего Артема Рябикова. В последний раз кировчанина видели 3 сентября. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы мужчина: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы, короткая стрижка, карие глаза. Был одет в черную куртку, черную приталенную рубаху, синие джинсы, красно-синие кроссовки.

Если вы знаете, где может находиться Артем, просьба сообщить об этом по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU