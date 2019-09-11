2019-09-11T16:55:53+03:00
Общество

«Помогите найти человека»: в Кирове неделю назад пропал 29-летний мужчина

В последний раз кировчанина видели 3 сентября
Анна КРЮКОВА
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Где находится мужчина, неизвестно. Фото: vk.com/lizaalert_kirovГде находится мужчина, неизвестно. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Кирове просят жителей города подключиться к поискам 29-летнего Артема Рябикова. В последний раз кировчанина видели 3 сентября. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы мужчина: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы, короткая стрижка, карие глаза. Был одет в черную куртку, черную приталенную рубаху, синие джинсы, красно-синие кроссовки.

Если вы знаете, где может находиться Артем, просьба сообщить об этом по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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