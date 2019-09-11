2019-09-11T15:59:38+03:00
Общество

На средства «Народного бюджета» в Лянгасово обустроят парк семейного отдыха

За проект проголосовало большинство членов бюджетной комиссии
Мария ПЕТРОВА
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Фото: duma.mo-kirov.ruФото: duma.mo-kirov.ru
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В Лянгасово появится парк семейного отдыха на участке около физкультурно-оздоровительного комплекса. Там планируют установить современное игровое оборудование и тренажеры, безопасную зимнюю горку, велопарковки и комплекс для занятий воркаутом. Об этом сообщили в пресс-службе Кировской городской думы.

Создание комплекса в микрорайоне стало возможным благодаря проекту «Народный бюджет», который впервые реализуется в Кирове. С инициативой принять в нем участие выступили жители Лянгасово.

Так, с помощью жеребьевки была выбрана бюджетная комиссия из 15 человек. Они занимались разработкой проектов, которые были бы полезны для всех жителей микрорайона. Определять их стоимость и грамотно составлять смету членам комиссии помогали специалисты городского департамента финансов. Итоговая сумма не должна была превышать два миллиона рублей, из которых 1,5 миллионов - средства регионального бюджета, 0,5 миллионов - муниципального.

По итогам работы комиссия представила три проекта. Нина Пенькова предложила благоустроить улицу Ленина. Вера Тюленина выступила за реконструкцию стадиона «Локомотив», а Алексей Перминов представил проект парка семейного отдыха. Именно за его победу и проголосовали члены основного состава бюджетной комиссии.

Подводя итоги, глава города Елена Ковалева отметила, что опыт реализации проекта «Народный бюджет» необходимо распространить и другие микрорайоны.

- Важно не только то, что его участники постигли азы финансовой грамотности, - подчеркнула Елена Васильевна, - главное - они объединились вокруг решения общих для всех лянгасовцев вопросов, сдружились, поняли, как непросто расставлять приоритеты при распределении бюджетных средств.

Также глава города отметила, что каждый из представленных жителями микрорайона Лянгасово проектов достойны реализации. Возможностей для этого много, поэтому останавливаться на достигнутом не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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