2019-09-11T13:49:39+03:00
Общество

В Кирове завершается ремонт подъезда к вокзалу

На участке устанавливают бордюрный камень
Анна КРЮКОВА
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В Кирове обновили подъезд к вокзалу. Фото: admkirov.ruВ Кирове обновили подъезд к вокзалу. Фото: admkirov.ru
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В городе завершается ремонт подъездных путей к железнодорожному вокзалу. Работы по фрезерованию и укладке двух слоев асфальта выполняет подрядчик «Кировтрансстрой». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На сегодня большая часть дороги уже покрыта верхним слоем асфальта. На участке проводят работы по поднятию горловин колодцев и установке нового бордюрного камня. Ремонт подрядчик планирует завершить к концу текущей недели, то есть к 14-15 сентября.

Дорогу ремонтируют за счет средств городского бюджета. Кроме того, уже завершены работы на участке улицы Комсомольской от Пугачева до Ивана Попова. Суммарно стоимость ремонта обоих участков обошлась в шесть миллионов 620 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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