2019-09-11T12:59:08+03:00
Общество

В Белой Холунице директор сельхозпредприятия не заплатил работникам 600 тысяч рублей за месяц

Руководству пришлось погасить задолженность
Евгений ДЕМИХОВ
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Директор оставил без зарплат 30 сотрудниковДиректор оставил без зарплат 30 сотрудниковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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30 сотрудников СПК «Луч» осталась без зарплаты за июль 2019 года. Работники сельхозпредприятия пожаловались в прокуратуру.

- Факт невыплаты 600 тысяч рублей 30 работникам был выявлен, - отметили в прокуратуре Кировской области. - Нарушения послужили основанием для внесения руководителю СПК представления.

Районному прокурору через суд удалось добиться справедливости. Директор предприятия погасил задолженность перед сотрудниками своего предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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