На карте Кирова появились пункты приема ненужной одежды и обуви

СЕГОДНЯ 11:00 2019-09-11T12:43:43+03:00

Сюда можно будет принести вещи для малообеспеченных семей и пенсионеров

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Теперь кировчане могут узнать, где принимают ненужные вещи с помощью карты от «2ГИС». Для этого на сайте или в мобильном приложении нужно всего лишь ввести запрос «пункты приемы одежды». После этого на карте появятся точки с адресами, куда можно принести вещи.

В Кирове принимают одежду, обувь, игрушки, постельное белье для малообеспеченных семей и пожилых людей. Кроме того, можно передать книги, технику и мебель.

Сейчас вещи, судя по карте, принимают в Кировском городском комплексном центре социального обслуживания населения. Также можно обратиться в Кировский центр социальной помощи семье и детям.

ИСТОЧНИК KP.RU