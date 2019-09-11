Губернатор Кировской области подведет итоги своей двухлетней работы
13 сентября, в 11:06 на радио «Эхо Москвы в Кирове» пройдет эфир, во время которого в течение двух часов глава региона Игорь Васильев будет отвечать на все вопросы, интересующие кировчан.
Жители Кирова уже попросили осветить некоторые темы в эфире: состояние дорожного покрытия в городе и области, повышение цен на ЖКХ, социальные выплаты и пенсии. Вероятно, одной из самых острых тем для обсуждения станет перепрофилирование объекта «Марадыковский». Свои вопросы можно будет задать в группе радио в соцсетях.
Напомним, что до вступления на должность главы области в 2017 году, Игорь Васильев около года являлся временно исполняющим обязанности губернатора.
ИСТОЧНИК KP.RU