2019-09-11T11:24:27+03:00
Общество

Губернатор Кировской области подведет итоги своей двухлетней работы

Диалог с жителями города состоится в формате прямой линии
Олег ЛЯЛИН
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Губернатор ответит на вопросы жителей региона. Фото: правительство Кировской областиГубернатор ответит на вопросы жителей региона. Фото: правительство Кировской области
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13 сентября, в 11:06 на радио «Эхо Москвы в Кирове» пройдет эфир, во время которого в течение двух часов глава региона Игорь Васильев будет отвечать на все вопросы, интересующие кировчан.

Жители Кирова уже попросили осветить некоторые темы в эфире: состояние дорожного покрытия в городе и области, повышение цен на ЖКХ, социальные выплаты и пенсии. Вероятно, одной из самых острых тем для обсуждения станет перепрофилирование объекта «Марадыковский». Свои вопросы можно будет задать в группе радио в соцсетях.

Напомним, что до вступления на должность главы области в 2017 году, Игорь Васильев около года являлся временно исполняющим обязанности губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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