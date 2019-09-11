В Кирове начали работу новые точки, где можно сделать бесплатную прививку от гриппа

СЕГОДНЯ 10:40 2019-09-11T12:20:30+03:00

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Санитарные автомобили работают в будние дни с 08.00 до 16.00 часов. На минувшей неделе мобильные бригады базировались на Театральной площади, а также у двух торговых центров: на улице Лепсе, 54, и улице Ленина, 205. За время их работы 1908 жителей города смогли сделать бесплатную прививку против гриппа.

С 9 сентября задействованы еще две мобильные бригады: они разместились на площади Маршала Конева (будут работать с 10.00 до 16.00) и у ТЦ на улице Воровского, 95 (с 08.00 до 16.00). Пройти вакцинацию можно как в новых пунктах, так и старых.

Для того чтобы получить прививку, при себе нужно иметь паспорт и полис. Перед вакцинацией обратившийся пройдет медосмотр, который выявит наличие или отсутствие противопоказаний.

ИСТОЧНИК KP.RU