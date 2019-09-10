Кировские моногорода поучаствуют в «Чистых играх»

СЕГОДНЯ 18:06 2019-09-10T18:14:35+03:00

Жители отделили от мусора пластик и стекло - их отправили на переработку. Фото: правительство Кировской области

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«Чистые игры» стартовали еще пять лет назад. А в 2019 году продолжается реализация проекта. Многие моногорода страны принимают в нем участие. Не осталась в стороне и Кировская область. Первыми подключились жители Кирово-Чепецка. Так, 7 сентября там прошел общегородской субботник.

Организаторы проекта отмечают, что «Чистые игры» - это командная игра, современная альтернатива общепринятому субботнику, проводимая с использованием мобильных технологий и современных игровых методик. Формат игры не ограничивает количество участников. Это может быть корпоративное или общегородское мероприятие, включающее в себя командные соревнования по сборке и сортировке мусора, спортивные и творческие интеллектуальные задания, программы для детей.

В эко-квесте в Кирово-Чепецке приняли участие 37 команд - 142 человека. В их число вошли сотрудники предприятий, образовательных учреждений, учащиеся, и просто неравнодушные граждане. Они собрали порядка двух тонн мусора и рассортировали его: пластик и стекло отправились в переработку.

- Сегодня основная задача проекта - это запуск процессов преображения городской среды через реализацию мероприятий, предусмотренных в рамках национального проекта «Экология», - отметила министр экономического развития Кировской области Наталья Кряжева.

Следующим эстафету принимает Омутнинск. В этом городе пройдет экологический турнир. Мероприятие состоится уже в ближайшую субботу, 14 сентября.

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин отметил, что данный экологический проект направлен в первую очередь на формирование культуры раздельного сбора мусора, что является принципиальной задачей при переходе на новую систему сбора твердых коммунальных отходов. Кроме того, такая форма мероприятий позволяет людям почувствовать свою ответственность за экологическую обстановку в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU